تفاصيل عرض برشلونة لضم لوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن العرض المقدم من نادي برشلونة لإقناع لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بالانتقال للكامب نو في الصيف المقبل.

ويسعي برشلونة وراء لوتارو مارتينيز للتعاقد معه في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق بتوصية من ليونيل ميسي قائد الفريق.

واكدت تقارير صحفية على أن برشلونة يجهز عقدًا للاعب الأرجنتيني، وسيحصل على راتب سنوي قيمته 10 ملايين يورو، منعًا لإغراءات الأندية الأخرى.





واضافت التقارير أن برشلونة لن يجد صعوبة في إقناع اللاعب، ولكن يتبق له الاتفاق مع إنتر ميلان الذي يرفض التفاوض ويريد قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمتها 111 مليون يورو.