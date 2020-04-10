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أسعار المستهلكين بأمريكا تنكمش بأكبر وتيرة في 5 سنوات

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:45 م
انكماش اسعار المستهلكين
انكماش اسعار المستهلكين
كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 0.4 بالمائة خلال مارس الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً على أساس سنوي، مقابل زيادة 0.1 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.



وكانت توقعات المحلليت تشير إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، جاء هذا الانخفاض الحاد بفعل تراجع مؤشر تكاليف الطاقة بنسبة 5.8 بالمائة، مع هبوط أسعار البنزين بنحو 10.5 بالمائة.

وتأثر تضخم المستهلكين سلباً بانخفاض أسعار تذاكر الطيران والملابس، في حين ارتفع مؤشر الغذاء بنحو 0.3 بالمئة خلال نفس الفترة المقارنة.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فسجل هبوطاً بنحو 0.1 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقابل زيادة بنحو 0.2 بالمائة في فبراير/شباط الماضي، مسجلاً أول انخفاض شهري منذ يناير/كانون الثاني 2010.

وكانت التقديرات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنحو 0.1 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

أما على أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم إلى 1.5 بالمائة خلال العام المنتهي في مارس الماضي مقابل 2.3 بالمائة المسجلة في فبراير السابق له على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 12:56 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو هامشياً بنحو 0.08 بالمائة مسجلاً 99.456.

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