كورونا يطارد الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل





فجرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، مفاجأة بشأن مستقبل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري والموسم المقبل 2020/2021.





وكشفت صحيفة " ميرور " الريطانية في تقريرها اليوم، الدوري الإنجليزي الممتاز سيبقى دون جماهير، خلال النصف الأول من الموسم المقبل 2020/2021.





وأكدت الصحيفة، أن المخاوف من فيروس كورونا المستجد، ستمتد حتى مطلع العام المقبل 2021.





وأضافت الصحيفة، أن رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستجتمع يوم الجمعة المقبل، لوضع خطة عودة الحياة للكرة الأنجليزية.





ومن المرجح أن يظل تجميد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قائماً حتى نهاية شهر مايو القادم، أو بدايات شهر يونيو.





وتحاول الرابطة بالتعاون مع الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عودة البطولة بأي شكل، تفادياً لخسارة قد تبلغ 850 مليون جنيه إسترليني، نتيجة توقف البطولة.





وتم تجميد البطولة منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في أنجلترا وجميع أنحاء الدول الأوروبية.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البطولة بعد 29 جولة، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حيث يحتاج الريدز لـ6 نقاط فقط للتويج رسمياً.