Advertisements

محمد عبدالرحمن ينعى والد على ربيع

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
شيماء يونس

توفي اليوم والد الفنان علي ربيع، حيث أعلن وفاته عبر نشر صورة على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث علق على ربيع على الصور قائلا:" مات أبويا مات الراجل الطيب، الفاتحة على روحه البقاء لله يا ابويا"، ومن المقرر أن يدفن والده في مدينة الإسماعيلية التي شهدت وفاته، علما بأن مقابر العائلة موجودة في نفس المدينة.

 

وحرص الفنان محمد عبد الرحمن على نعي والد الفنان على ربيع، عبر حسابة الرسمي، وكتب :" البقاء لله وإنا إليه راجعون"، كما حرص عدد من نجوم الغناء والفن على تقديم العزاء في والد "ربيع"، حيث علق كلا من أحمد مكي، أحمد جمال، إدوارد فؤاد، هشام ماجد، عمرو سعد،شريف عبد الفضيل، وحمدي الميرغني، موجهين له الدعاء لوالده و الرحمة.

 

ومن ناحية أخرى يشارك علي ربيع في مسلسل "عمر ودياب" ليدخل به السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، أحمد الشربيني، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج معتز التوني، إنتاج شركة سينرجي.، ويدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة حول شابين عاطلين متورطين في إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون.

 

ويشارك الفنان عبد الرحمن في السباق الرمضاني بمسلسل "جمجوم وفيديو"، حيث أنه من المقرر أن ينافس به في رمضان 2020، المسلسل بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، محمد محمود، ميرنا جميل، من إنتاج عبد الله أبو الفتوح، وتأليف: مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 15 ساعة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

منذ 37 دقيقة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 15 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

04:25 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر