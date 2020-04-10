محمد عبدالرحمن ينعى والد على ربيع

توفي اليوم والد الفنان علي ربيع، حيث أعلن وفاته عبر نشر صورة على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث علق على ربيع على الصور قائلا:" مات أبويا مات الراجل الطيب، الفاتحة على روحه البقاء لله يا ابويا"، ومن المقرر أن يدفن والده في مدينة الإسماعيلية التي شهدت وفاته، علما بأن مقابر العائلة موجودة في نفس المدينة.

وحرص الفنان محمد عبد الرحمن على نعي والد الفنان على ربيع، عبر حسابة الرسمي، وكتب :" البقاء لله وإنا إليه راجعون"، كما حرص عدد من نجوم الغناء والفن على تقديم العزاء في والد "ربيع"، حيث علق كلا من أحمد مكي، أحمد جمال، إدوارد فؤاد، هشام ماجد، عمرو سعد،شريف عبد الفضيل، وحمدي الميرغني، موجهين له الدعاء لوالده و الرحمة.

ومن ناحية أخرى يشارك علي ربيع في مسلسل "عمر ودياب" ليدخل به السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، أحمد الشربيني، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج معتز التوني، إنتاج شركة سينرجي.، ويدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة حول شابين عاطلين متورطين في إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون.

ويشارك الفنان عبد الرحمن في السباق الرمضاني بمسلسل "جمجوم وفيديو"، حيث أنه من المقرر أن ينافس به في رمضان 2020، المسلسل بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، محمد محمود، ميرنا جميل، من إنتاج عبد الله أبو الفتوح، وتأليف: مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.