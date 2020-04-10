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مصدر: تحويل طاقم مستشفى "الزيتون التخصصي" المصاب بكورونا إلى آل نهيان

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:53 م
ارشيفية
ارشيفية
منى صموئيل
كشف مصدر مسؤول داخل مستشفى زايد آل نهيان بمنشأة ناصر، عن استقبال عدد من حالات الطاقم الطبي بمستشفي الزيتون التخصصي مصابا بفيروس كورونا. 


جاء ذلك بعد قرار أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بإغلاق مستشفي الزيتون التخصصي، لمدة 14 يوما، بعد ظهور إيجابية 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، بين الطاقم الطبي للمستشفي. 


وأضاف المصدر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن عدد الطاقم الطبي التي استقبلته آل نهيان ومحول من مستشفي الزيتون حوالي 17 حالة أغلبهم من الممرضين. 


وأعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن تلك الحالات وقعت بعد مخالطتهم لسيدة مسنة تم استقبالها بالمستشفى 23 مارس الماضي لإجراء غسيل كلوي بالمستشفى، واتضحت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مما ترتب عليه إصابة الطاقم الطبي. 


كما قررت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، العزل المنزلي لجميع العاملين بمستشفى الزيتون التخصصي، بعد اكتشاف إصابات الطاقم الطبي، موضحة أن العزل سيكون لكل الفئات، الأطباء الاستشاريين، الأخصائيين والنواب المقيمين، طاقم التمريض بكافة المستويات. 


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة. 


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا. 


وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي. 


وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة. 


وأكد المتحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. 


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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