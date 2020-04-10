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محافظ الجيزة محذرا: "مش هسمح بأي تقصير في إزالة مخالفات البناء"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:10 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسماعيل منطاوي
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ما يتم انجازه من إزالة المخالفات وردع المخالفين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل مجهوداتها علي مدار اليوم لرصد اي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

وقاد المحافظ، وفقا لبيان صحفى اليوم الجمعة، حملات الإزالة التي تمت بأحياء جنوب الجيزة و الهرم والعمرانية والطالبية، مشددا علي عدم التهاون في إزالة المخالفات، قائلا: "مش هسمح بأي تقصير في إزالة المخالفات". 

ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.

ووجه المحافظ خلال متابعته الميدانية بالتعامل الحازم مع مخالفات البناء الموجودة ما بين منطقتي المريوطية والمنصورية والمطلة على الطريق الدائري، رافق المحافظ خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

وتشهد محافظة الجيزة، موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناءها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التي تقع على الأراضي أملاك الدولة والتعديات علي الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

ومن جانبه، أـكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة، تمكنت خلال الثلاثة أيام الماضية من إزالة 270 حالة بناء مخالف لأبراج وعقارات مخالفه ومنشآت تم بناءها علي الأراضي أملاك الدولة أو تعديات علي الأراضي الزراعية.


وأوضح أن الازالات التي يتم تنفيذها تتم بصوره رادعة لعدم السماح للمخالف من تكرار مخالفته مجددا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار راشد إلى أنه تم تحويل أول الحالات للنيابة العسكرية لعقار يقع بشارع إبراهيم الجابري مع شارع ناصر الثورة بحي العمرانية، وذلك بعد قيام مالك البرج المخالف والمكون من 11 طابق بتكرار مخالفته وإعادة بناء وترميم البرج بعد إزالة أجزاء منه مسبقا في إصرار وتحدي لأجهزة المحافظة ومستغلا للظروف التي تمر بها الدولة حاليا من تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بتحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء، كما شدد علي رصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.

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محافظ الجيزة لمواجهة كورونا بوابة الفجر انتشار الفيروس الفيروس كورونا الفجر التعديات اراضي الدولة

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