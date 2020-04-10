Advertisements

كيف يستفيد زيدان من فينيسيوس وهازارد معًا ؟

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:07 م
فينيسيوس وهازارد
فينيسيوس وهازارد
عبد القادر عرابي


مر ريال مدريد بفترات متباينة لهذا الموسم 2019/2020، قبل أن يتوقف بفضل كارثة إنتشار وباء كورونا.

وبدأ الفريق تحت قيادة زيدان بشكل مهتز بداية الموسم، قبل أن يتصاعد الآداء بصورة كبيرة في منتصف الموسم، حين حقق لقب كأس السوبر، وبلغ دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، وحسم الكلاسيكو أمام برشلونة.

إلا أن الفريق عاد للتراجع مرة أخرى قبل توقف الموسم، حين خرج من كأس الملك أمام ريال سوسيداد، وخسر موقعة الذهاب في مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، وتنازل عن صدارة الليجا لصالح برشلونة.

وخلال الموسم، حاول زيدان تجربة أكثر من طريقة لعب للفريق، حيث إنعكس هذا آداء الفريق في أكثر من مناسبة، فتارة لعب زيدان بثلاثي هجومي، وتارة آخرى بثنائي هجومي ورباعي في خط الوسط.

فينيسيوس وهازارد

بالتأكيد سيتسفد ريال مدريد من فترة التوقف لإستعادة نجمه المصاب إيدين هازارد، والذي أجرى عملية جراحية في الكاحل.

ومع بزوغ نجم الرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد مؤخراً، سيفكر زيدان في الإستفادة من خدمات الثنائي معاً، في حالة عودة هازارد واستكمال الموسم.

وسيكون زيدان أمام 3 سيناريوهات رئيسية لإشراك هازارد وفينيسيوس معاً، نسلط لكم الضوء عليها من خلال التقرير التالي.

السيناريو الأول – هازارد يساراً وجونيور يميناً

سيكون الخيار الأول في مخيلة زيدان، هو اللعب بطرية 4/3/3، بالاعتماد على فينيسيوس جونيور في اليمن وهازارد في اليسار، وبينهما كريم بنزيما في الهجوم.

ويبقى هذا الخيار الأقل حظاً، في ظل إجادة البرازيلي الشاب اللعب في اليسار، وهو نفس مركز هازارد.

السيناريو الثاني – فينيسيوس يساراً وهازارد صانع ألعاب

يبقى الخيار الثاني، هو تحول زيدان لطريقة 4/2/3/1، بالاعتماد على ثنائي وسط صريح، واشراك جونيور في اليسار وبيل أو رودريجو يميناً، والإعتماد على هازارد كصانع ألعاب صريح، وقد أجاد كثيراً في هذا المركز، أثناء لعبه مع تشيلسي.

السيناريو الثالث – هازارد صانع ألعاب وجونيور مهاجم

ستكون آخر الحلول أمام زيدان، اللعب بطريقة 4/3/1/2، بإشراك بنزيما وجونيور في الأمام، واللعب بهازارد كصانع ألعاب، وخلفه ثلاثي خط وسط صريح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هازارد فينيسيوس زيدان ريال مدريد الفجر

أخبار تهمك

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 14 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

منذ 37 دقيقة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الكشف عن القطعة المفقودة في هجوم ريال مدريد

رئيس ريال مدريد قلق بسبب "هازارد"

تعرف على الخطة التي يتمّ إنشاؤها حول "هازارد"

هازارد وريال مدريد | أين سيلعب.. ومن يلعب بجانبه.. وهل يكفي لترميم هجوم الملكي ؟

تعرف على أبرز المتضررين بقدوم هازارد لريال مدريد

زيدان يستقر على خط هجومه الموسم المقبل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

04:25 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر