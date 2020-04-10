كيف يستفيد زيدان من فينيسيوس وهازارد معًا ؟









مر ريال مدريد بفترات متباينة لهذا الموسم 2019/2020، قبل أن يتوقف بفضل كارثة إنتشار وباء كورونا.





وبدأ الفريق تحت قيادة زيدان بشكل مهتز بداية الموسم، قبل أن يتصاعد الآداء بصورة كبيرة في منتصف الموسم، حين حقق لقب كأس السوبر، وبلغ دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، وحسم الكلاسيكو أمام برشلونة.





إلا أن الفريق عاد للتراجع مرة أخرى قبل توقف الموسم، حين خرج من كأس الملك أمام ريال سوسيداد، وخسر موقعة الذهاب في مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، وتنازل عن صدارة الليجا لصالح برشلونة.





وخلال الموسم، حاول زيدان تجربة أكثر من طريقة لعب للفريق، حيث إنعكس هذا آداء الفريق في أكثر من مناسبة، فتارة لعب زيدان بثلاثي هجومي، وتارة آخرى بثنائي هجومي ورباعي في خط الوسط.





فينيسيوس وهازارد





بالتأكيد سيتسفد ريال مدريد من فترة التوقف لإستعادة نجمه المصاب إيدين هازارد، والذي أجرى عملية جراحية في الكاحل.





ومع بزوغ نجم الرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد مؤخراً، سيفكر زيدان في الإستفادة من خدمات الثنائي معاً، في حالة عودة هازارد واستكمال الموسم.





وسيكون زيدان أمام 3 سيناريوهات رئيسية لإشراك هازارد وفينيسيوس معاً، نسلط لكم الضوء عليها من خلال التقرير التالي.





السيناريو الأول – هازارد يساراً وجونيور يميناً





سيكون الخيار الأول في مخيلة زيدان، هو اللعب بطرية 4/3/3، بالاعتماد على فينيسيوس جونيور في اليمن وهازارد في اليسار، وبينهما كريم بنزيما في الهجوم.





ويبقى هذا الخيار الأقل حظاً، في ظل إجادة البرازيلي الشاب اللعب في اليسار، وهو نفس مركز هازارد.





السيناريو الثاني – فينيسيوس يساراً وهازارد صانع ألعاب





يبقى الخيار الثاني، هو تحول زيدان لطريقة 4/2/3/1، بالاعتماد على ثنائي وسط صريح، واشراك جونيور في اليسار وبيل أو رودريجو يميناً، والإعتماد على هازارد كصانع ألعاب صريح، وقد أجاد كثيراً في هذا المركز، أثناء لعبه مع تشيلسي.





السيناريو الثالث – هازارد صانع ألعاب وجونيور مهاجم





ستكون آخر الحلول أمام زيدان، اللعب بطريقة 4/3/1/2، بإشراك بنزيما وجونيور في الأمام، واللعب بهازارد كصانع ألعاب، وخلفه ثلاثي خط وسط صريح.



