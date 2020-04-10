الطيران المدني يعلن وصول 250 مواطنًا من الراغبين بالعودة للمملكة

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، اليوم الجمعة، تهيئة وتجهيز مطارات المملكة الدولية لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة من الخارج؛ (بسبب الجائحة المنتشرة بمختلف دول العالم).





وأوضح "الرؤساء"، أنه بناء على توصيات اللجنة المختصة والتي تشارك فيها عدة جهات حكومية، في المرحلة الأولى جدولة الرحلات وستتضمن تلك المرحلة وجهات (جاكرتا، واشنطن، كوالالمبور، موريشيوس، مسقط، لندن، مانيلا، كولمبو، المالديف، نيويورك) وستتبعها مراحل ووجهات إضافية.





ووفق "متحدث الطيران المدني"، تشمل المطارات المهيأة لاستقبال المواطنين كلا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام)، وذلك بالتنسيق مع الخطوط السعودية لجدولة وترتيب الرحلات.





وتابع "الرؤساء": "المواطن يمر خلال رحلة العودة بـ١٢ مرحلة تشتمل على إجراءات وقائية واحترازية تبدأ من مطار المغادرة حتى وصوله للباص في مطار القدوم، مشددا على تجهيز غرفة للقيادة والتحكم بالمطارات الدولية الثلاث المهيأة لاستقبال المواطنين".





من جانبها كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3651 بينما بلغ إجمال عدد الوفيات 47 حالة، ووصلت حالات التعافي 685 حالة.