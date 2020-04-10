بنك التنمية الاجتماعية يصدر عدة قرارات بشأن تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي

أعلن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس، عن تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي لمدة 6 أشهر.





وقال بنك التنمية الاجتماعية، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "مساندةً من بنك التنمية الاجتماعية لعملائنا مستفيدي النقل والتوصيل التشاركي، وتقديرًا منّا لأدوارهم المميّزة في أزمة كورونا الحالية".





وقرر بنك التنمية الاجتماعية تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من شهر أبريل 2020، للتمويلات المصروفة والقائمة.



