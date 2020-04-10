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بنك التنمية الاجتماعية يصدر عدة قرارات بشأن تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:14 م
بنك التنمية الاجتماعية
بنك التنمية الاجتماعية
أعلن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس، عن تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي لمدة 6 أشهر.

وقال بنك التنمية الاجتماعية، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "مساندةً من بنك التنمية الاجتماعية لعملائنا مستفيدي النقل والتوصيل التشاركي، وتقديرًا منّا لأدوارهم المميّزة في أزمة كورونا الحالية".

وقرر بنك التنمية الاجتماعية تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من شهر أبريل 2020، للتمويلات المصروفة والقائمة.

بنك التنمية الاجتماعية يصدر عدة قرارات بشأن تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي
بنك التنمية الاجتماعية يصدر عدة قرارات بشأن تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي

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