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بنك التنمية الاجتماعية يصدر عدة قرارات بشأن تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي
الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:14 م
أعلن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس، عن تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي لمدة 6 أشهر.
وقال بنك التنمية الاجتماعية، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "مساندةً من بنك التنمية الاجتماعية لعملائنا مستفيدي النقل والتوصيل التشاركي، وتقديرًا منّا لأدوارهم المميّزة في أزمة كورونا الحالية".
وقرر بنك التنمية الاجتماعية تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من شهر أبريل 2020، للتمويلات المصروفة والقائمة.
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