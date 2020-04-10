أشرف عبدالباقي ينعى والد علي ربيع

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توفي اليوم الجمعة والد الفنان علي ربيع ، حيث أعلن وفاته عبر حسابه الشخصي خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب على ربيع على الصور قائلا:" مات أبويا مات الراجل الطيب، الفاتحة على روحه البقاء لله يا ابويا"، وذلك بعد صراعه مع المرض.



وحرص الفنان أشرف عبد الباقي على نعي والد الفنان على ربيع، عبر حسابة الرسمي، وكتب :" توفي إلى رحمة الله والد علي ربيع، البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له"، كما حرص عدد من نجوم الغناء والفن تقديم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد "ربيع"، فكان منهم من محمد أسامة، رامي إمام، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، أحمد مكي، أحمد جمال، إدوارد فؤاد، هشام ماجد، عمرو سعد،شريف عبد الفضيل، وحمدي الميرغني، موجهين له الدعاء لوالده و الرحمة.



ويذكر أن "ربيع" شارك في مسرحية مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي، حيث أصبحت هذه المسرحية نقطة إنطلاقة للعديد من النجوم منهم علي ربيع و مصطفى خاطر و محمد أسامة و محمد أنور.



ومن ناحية أخرى يشارك علي ربيع في مسلسل "عمرو دياب" ليدخل به السباق الرمضاني، حيث يشارك في بطولته مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، أحمد الشربيني، ويدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة حول شابين عاطلين متورطين في إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، المسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إنتاج شركة سينرجي، إخراج معتز التوني