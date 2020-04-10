باريس سان جيرمان يصدم نيمار

تلقى البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان ضربة قوية خلال الفترة الحالية بعد تفشي فيروس كورونا.

ذكرت شبكة espn الامريكية أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان سيتعرض لخسارة مالية ضخمة بعد تخفيض رواتب لاعبي سان جيرمان.

وأوضحت الشبكة أن نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي يعد الأعلى ربحاً يواجه خصم كبير في الراتب يصل إلى 50%.

واتخذ سان جيرمان قراره بتخفيض رواتب اللاعبين للقضاء على الازمة الاقتصادية التي ضربت النادي في الفترة الماضية بعد ايقاف النشاط الرياضي تخوفا من تفشي فيروس كورونا.