3.3 مليون جنيه لدعم أندية الصعيد والوجه البحرين ومكافآت لليد والمصارعة والتايكوندو

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على صرف مبلغ بقيمة 3.3 مليون جنيه يتضمن مكافآت كل من المنتخب القومي للمصارعة ناشئين، التايكوندو وشمل المبلغ أيضا قيمة مكافآت منتخب مصر القومي لكرة اليد، وكذلك دعم الاتحاد المصري للفروسية، وعدد من أندية الصعيد والوجه البحري





وقال صبحي، إن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المناسب وفقا للوائح والقوانين والميزانيات المتاحة من أجل تطوير المنظومة الرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تضرر الأندية الشعبية بمختلف دراجاتها.





ويأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة أنواع الدعم المادي واللوجيستي للأندية والاتحادات الرياضية المختلفة، وكذلك دعم أبطال مصر الرياضيين الذين شاركوا وحققوا إنجازات في مختلف البطولات وفقا للظروف الحالية.





ومن جهة أخرى، أعلن المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، عن إتاحة مبنى بالكامل داخل الفرع الجديد لنادي الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك تحت تصرف وزارة الصحة المصرية لاستخدامه للحجر الصحي.





وأعرب صبحي، للمهندس عمرو جزارين رئيس نادي الجزيرة تقديره لمجلس إدارة النادي ولجميع أعضائه، لحرصهم على المشاركة في تقديم الدعم للمنظومة الصحية المصرية لإعانتها في جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد،





وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه يثمن تلك المبادرات المجتمعية التي يقدمها العديد من المؤسسات الرياضية والرياضيين أيضًا، مؤكدا أنهم جزء من النسيج الوطني للمجتمع المصري بما يدفعهم الوقوف دائمًا للوقوف إلى جانب وطنهم وخاصة في تلك الأزمة التي يواجهها العالم أجمع.





ومن جانبه، أكد جزارين، أن نادي الجزيرة مؤسسة رياضية مصرية لا تنفصل عن المجتمع المصري، وتسعى دائمًا لأن تكون جزءًا من الحلول المتاحة لدى الدولة لمواجهة أي أزمات أو مشكلات وخاصة تلك الأزمة التي تضرب جميع دول العالم.



