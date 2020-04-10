الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تدخل إدارة القلعة الحمراء لتعطيل صفقة انتقال أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان أحمد فتحي قد أعلن مساء الأربعاء الماضي عن رحيله عن الأهلي، بعد رفضه التجديد مقابل 11 مليون جنيه في الموسم، مع منحه شارة قيادة الفريق حتى اعتزاله، ولكن اللاعب رفض العرض وفضل الانتقال لنادي بيراميدز والذي عرض عليه 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم.





وأشارت بعض التقارير أن موقف الأهلي واضح عندما تمنى التوفيق لأحمد فتحي في خطوته المقبلة، وأن الأهلي لم يتدخل في مفاوضات اللاعب مع أي فريق.





حيث ترددت العديد من الأنباء التي تؤكد عن فشل مفاوضات أحمد فتحي مع بيراميدز ورفض الأخير التعاقد مع اللاعب خلال الموسم الجديد.



