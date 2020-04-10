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الهند تعتزم شحن دواء يسعى إليه "ترامب" بسبب فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
من المقرر أن تبدأ السلطات في الهند شحن دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين إلى الولايات المتحدة حيث وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سلاح محتمل ضد فيروس كورونا.

وقال سودارشان جاين، الأمين العام للتحالف الصيدلاني الهندي (IPA): "يجب أن تبدأ الشحنات الأولى الأسبوع المقبل"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "جاين"، أن الشركات في الهند تكثف طاقتها لتلبية الطلب الأمريكي، بما في ذلك Teva Pharmaceutical Industries، و IPCA Laboratories و Cadila Healthcare.

وأوضح "جاين" من التحالفالصيدلاني الهندي، أن الشركات واثقة من أنها يمكن أن تنتج كميات كافية لتلبية الطلب العالمي والمحلي.

وأشار "جاين" إلى أن "الحكومة تتلقى الكثير من الطلبات من دول أخرى".

والهند هي أكبر منتج في العالم للهيدروكسي كلوروكين، لكن الشهر الماضي حظرت معظم الصادرات لتأمين إمداداتها الخاصة، مما أثار تحذيرات من الانتقام من "ترامب".

سمحت الهند هذا الأسبوع ببعض صادرات الدواء وشكر "ترامب"، نيودلهي، على القرار.

وقال المدير الإداري، شارفيل باتل، لوكالة "رويترز"، إن كاديلا زادت الإنتاج عشرة أضعاف إلى 30 طنا متريا في الشهر وهي مستعدة لإنتاج المزيد إذا لزم الأمر.

تكثف الشركات في الوقت الذي تقاتل فيه الهند لمدة ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد التي فرضتها الهند في 25 مارس.

يقع مقر كاديلا في ولاية جوجارات بغرب الهند، وهي مركز لإنتاج الأدوية حيث يقول عاملون في الصناعة، إن الإغلاق أجبر الشركات على مواجهة اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمال.

وقال إتش جي كوشيا، مسؤول رفيع في قسم الأدوية: "هناك 28 مصنعاً لهيدروكسي كلوروكين في ولاية جوجارات. "لقد عززت جميعها الإنتاج في ضوء ارتفاع الطلب".

تقوم الهند بتخزين ما لا يقل عن أربعة أشهر من الإمدادات ووافقت على التصدير إلى 30 دولة على الأقل، وفقًا لتقديرات Pharmexcil وهيئة التصدير.

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