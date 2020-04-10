Advertisements

"التعليم" تسخر 167 حافلة لنقل العائدين من الخارج لدور الضيافة الصحية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الجمعة، تسخير أسطول النقل التعليمي لديها؛ للمشاركة في نقل المواطنين العائدين من الخارج إلى دور الضيافة الصحية المهيأة لهم؛ ضمن إجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر "تويتر"، أنها دفعت بـ 167 حافلة لنقل المواطنين العائدين من الخارج إلى دور الضيافة الصحية في الرياض وجدة والدمام، وذلك ضمن جهود وزارة التعليم في التصدي لجائحة كورونا.

وأضاف البيان، أن الطاقة الاستيعابية للحافلات تتجاوز 6500 راكب في الرحلة الواحدة، منها 119 حافلةً للركاب، و30 حافلةً لذوي الإعاقة، و18 حافلةً للأمتعة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة؛ لضمان رحلات آمنة وصحية للمواطنين، بالمحافظة على تباعد كاف بين الركاب، وخضوع جميع السائقين لتدريبات بشأن الإجراءات الاحترازية.

وأعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، وصول أولى الرحلات للمواطنين الراغبين بالعودة للمملكة من مطار جاكرتا بجمهورية إندونيسيا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وعلى متنها ٢٥٠ مواطنًا، مشيرًا إلى مرور رحلة العودة بـ 12 مرحلة ضمن الإجراءات الوقائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم نقل زار الفيروس كورونا العائدين الضيافة السعودية الخارج الاحترازية

أخبار تهمك

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 15 ساعة

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

منذ 38 دقيقة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 15 ساعة

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

آخرها إغلاق "القطيف".. إجراءات السعودية لمنع انتشار كورونا

توقيع إقرار بدخول الحجر الصحي.. 3 إجراءات فورية تطبق على العائدين من الخارج

الحكومة تعلمت الدرس من الكارثة.. هكذا تم استقبال العائدين من أمريكا والتعامل معهم "صور"

من 5 دول.. كيف تعاملت مصر مع أبنائها العالقين؟

"الفجر" ترصد إجراءات استقبال المصريين العائدين من أمريكا بمرسى علم (فيديو وصور)

محافظ البحر الأحمر: السيسي مهتم شخصيًا بملف المصريين العالقين في الخارج

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

04:25 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر