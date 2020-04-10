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أسامة كمال يعود لجمهوره ببرنامج من داخل منزله لتوعية المشاهدين من كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:35 م
أسامة كمال
أسامة كمال
الفجر الفني

الإعلامي أسامة كمال سيعود للظهور من خلال تجربة جديدة لبرنامج "مع أسامة كمال"، ويذاع عبر منصات التواصل الاجتماعي “اليوتيوب” ، والصفحة الرسمية الخاصة به على الفيسبوك.

 

ويرجع السبب لظهور  كمال بعد وفاة أحد أصدقائه بفيروس كورونا المستجد.

 

ويعود أسامة كمال لتقديم تجربة إعلامية جديدة من خلال تقديم برنامج بعنوان “مع اسامة كمال” من خلال تقديمها على اليوتيوب، يظهر خلاله من بيته كل ويك اند، لمدة 15 دقيقة.

 

فكرة البرنامج تقوم على توعية المشاهدين، والتحدث مع الناس عن مخاوفه وقراءته عن فيروس “الكورونا” في ظل الازمة العالمية الحالية، ويقوم خلال الفقرات ان يجري لقاءات مع ضيوف من مصر ومن خارجها لتوعية المواطنين وتوضيح الأمر لهم بشكل مبسط.

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