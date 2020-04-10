مبادرة شبابية بقرية دروة بالمنيا لتطهير الشوارع والمصالح (صور)

نظمت شباب قرية دروة، التابعة إداريا لمركز ملوي جنوبي المنيا، مبادرة تحت عنوان «دروة أقوى بشبابها» تلك المبادرة التي تهدف إلى تطهير منازل وشوارع القرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقرر مجموعة من أبناء القرية وفقا لبيان صحفى، اليوم الجمعة، إطلاق مبادرة لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تعقيم جميع الشوارع، حيث شارك بالمبادرة نحو 20 شابا متطوعا، وقام عدد من الأهالى بالمشاركة فى توفير المعدات ومواد التعقيم، وبالفعل تم تعقيم معظم مناطق القرية أكثر من مرة سواء كانت شوارع أو مصالح حكومية ومداخل بعض المنازل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا.





وأكد المشاركون، أن الموقف يتطلب أكثر من مجرد التوعية والإرشاد فى ضوء المشاركة الفعالة لاجتياز المحنة من خلال تضافر كافة الجهود وإتحاد فئات المجتمع لتقديم ملحمة وطنية تؤكد ماهية الولاء والانتماء من أجل رفعة واستقرار الوطن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد المتحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



