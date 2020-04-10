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محمود محيي الدين لمنى الشاذلي: هكذا سيتغير الإقتصاد العالمي بعد كورونا .. وعصر القطب الواحد انتهى

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

حلّ الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل التنمية، ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc.

 

تحدث "محيي الدين" عبر Skybe من الولايات المتحدة، عن أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيعيد ترتيب القوى العظمي في العالم، لأنه بعد الأزمات الكبيرة يعاد دوما تشكيل أوضاع اقتصادية وسياسية وترتيبات جديدة حول العالم، مشيرا إلى أنه قبل الأزمة الراهنة كان هناك حديث مهم حول التطورات الاقتصادية حول العالم، وأن هناك دول صاعدة بقوة بفضل اقتصادها ونموها السريع، بينما هناك تراجع نسبي من دول أخرى.

 

أضاف أن ما يحدث في مثل هذه الأزمات أنها تكشف أوضاعا وتنشئ أوضاعا جديدة، وأيضا تُعجّل من حدوث أمور أخرى كنا نتوقع حدوثها بعد ما يزيد 10 سنوات، لافتا إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك تقسيم للدول؛ دول عالم أول وثاني وثالث، لكن منذ أكثر من 30 عاما وبعد سقوط حائط برلين، تغيّر العالم ولم يعد هناك ما يسمى بدول العالم الثاني، اختفت من الوجود كمسمى، وأصبح هناك عالم أول وثالث، أو ما يسمى بدول متقدمة ودول نامية.

 

تابع أنه بعد أزمة عام 2008 ظهر بوضوح أن هناك دول لا يمكن جمعها مع بعضها تحت مسمى "دول عالم ثالث"، وبالتالي أصبح هذا المسمى عليه علامة استفهام ضرورية، ليست فقط من باب اللباقة السياسة ولكن من باب الواقع الاقتصادي، لافتا إلى أن كل الترتيبات التي تلت الحرب العالمية الثانية في إطار مراجعة قوية الآن، وبالتالي هناك حديث عن أن العالم يتجه الآن شرقا.

 

أكد محيي الدين أنه قبل أزمة كورونا كان الحديث عن أهمية وجود عالم متعدد الأقطاب مستقبلا، لكننا الآن وبعد الأزمة الراهنة وفقا لحديث خبراء الاستراتيجيات الدولية بصدد عالم بلا أي قطب على الإطلاق، وسيكون الجميع سواسية في التعاون، مضيفا: "واللي بيدعي أنه هو هذا القطب.. أحب أقوله بلغة أهلنا في كفر شكر يجي يورينا شطارته".

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