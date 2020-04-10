Advertisements

لايبزيج يصدم ليفربول بشأن فيرنر

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:38 م
فيرنر
فيرنر
رد أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزغ الألماني على أنباء رحيل تيمو فيرنر لاعب الفريق إلى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة


وتردد أن التعاقد مع المهاجم فيرنر (24 عاماً) بات من أولويات نادي ليفربول لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إلى تخفيف الضغط على ثلاثي الهجوم، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقدم الألماني الدولي فيرنر انطلاقة رائعة في الموسم الحالي من الدوري الألماني "بوندسليغا" وسجل 21 هدفاً في 25 مباراة، وقد ارتبط اسمه بأندية كبيرة أخرى مثل بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، حسب ما أشارت إليه صحيفة مترو البريطانية اليوم الجمعة.

وكان فيرنر قد أثار الشائعات حول أنه قريب من الانتقال إلى ليفربول، عندما أثنى في فبراير (شباط) الماضي على المدرب يورغن كلوب كما أثنى على ليفربول عندما وصفه بأنه "أفضل فريق في العالم"، لكن مينتزلاف قال إنه ومجلس إدارة النادي الألماني يتمتعون بالهدوء رغم الشائعات.

وقال مينتزلاف في تصريحات لشبكة سكاي دويتشلاند: "لم يشر اللاعب حتى الآن إلى رغبته في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.. ولديه عقد يستمر حتى 2023".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول فيرنر انتقالات صيفية الفنى

أخبار تهمك

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 14 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 15 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 8 ساعات

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

منذ 38 دقيقة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 15 ساعة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

كلوب يفاوض مهاجم جديد

ليفربول يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

ليفربول يحدد أولى صفقاته في الصيف

ليفربول يحصل على صفقته المفضلة

صراع إنجليزي على نجم لايبزيج

ريال مدريد يرصد 80 مليون يورو لضم نجم لايبزيج في الصيف المقبل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

04:25 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر