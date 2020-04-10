لايبزيج يصدم ليفربول بشأن فيرنر

رد أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزغ الألماني على أنباء رحيل تيمو فيرنر لاعب الفريق إلى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة





وتردد أن التعاقد مع المهاجم فيرنر (24 عاماً) بات من أولويات نادي ليفربول لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إلى تخفيف الضغط على ثلاثي الهجوم، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.



وقدم الألماني الدولي فيرنر انطلاقة رائعة في الموسم الحالي من الدوري الألماني "بوندسليغا" وسجل 21 هدفاً في 25 مباراة، وقد ارتبط اسمه بأندية كبيرة أخرى مثل بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، حسب ما أشارت إليه صحيفة مترو البريطانية اليوم الجمعة.



وكان فيرنر قد أثار الشائعات حول أنه قريب من الانتقال إلى ليفربول، عندما أثنى في فبراير (شباط) الماضي على المدرب يورغن كلوب كما أثنى على ليفربول عندما وصفه بأنه "أفضل فريق في العالم"، لكن مينتزلاف قال إنه ومجلس إدارة النادي الألماني يتمتعون بالهدوء رغم الشائعات.



وقال مينتزلاف في تصريحات لشبكة سكاي دويتشلاند: "لم يشر اللاعب حتى الآن إلى رغبته في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.. ولديه عقد يستمر حتى 2023".