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كوريا الجنوبية: مرضى فيروس كورونا المتعافين ثبتت إصابتهم مرة أخرى

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف مسؤولين في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن 91 مريضًا يُعتقد أنه تم تعافهم من فيروس كورونا الجديد قد ثبتت إصابتهم مرة أخرى.

وقال جيونج إيون كيونج، مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي، إنه ربما تم "إعادة تنشيط" الفيروس بدلاً من إعادة إصابة المرضى، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أثار "جيونج" مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها احتمال أنه "تم إعادة تنشيط" الفيروس بدلاً من المرضى.

وقال مسؤولو الصحة في كوريا الجنوبية، إنه لا يزال من غير الواضح ما وراء هذا الاتجاه، حيث لا تزال التحقيقات الوبائية جارية.

إن احتمال إعادة الأشخاص المصابين بالفيروس يثير القلق الدولي، حيث تأمل العديد من البلدان أن السكان المصابين سيطورون مناعة كافية لمنع عودة ظهور الوباء.

وارتفع الرقم الكوري الجنوبي من 51 حالة يوم الاثنين.

تم الإبلاغ عن تعافي نحو 7000 كوري جنوبي من فيروس كورونا COVID-19.

من جانبه، قال كيم وو جو، أستاذ الأمراض المعدية في مستشفى جورو بجامعة كوريا: "سيزداد العدد فقط، 91 هو مجرد البداية الآن".

وقال "كيم" أيضًا، إن المرضى "انتكسوا" على الأرجح بدلاً من إعادة العدوى.

وقال خبراء آخرون، إن نتائج الاختبارات الكاذبة قد تكون على خطأ، أو أن بقايا الفيروس يمكن أن تكون موجودة في أنظمة المرضى ولكنها ليست معدية أو خطرة على المضيف أو غيرهم.

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