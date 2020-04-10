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المغربي الفرنسي جمال عنتر ينضم للموسم الثاني من The mandalorian

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

انضم الممثل العالمي المغربي الفرنسي جمال عنتر Jamal Antar الي فريق العمل في الموسم الثاني من مسلسل «حرب النجوم» The mandalorian.

 

والذي يلعب فيه دور السجين، كذلك سيتم عرض المسلسل على شبكة ديزني بلي وفقا للتقرير الي نشرت على موقع deadline ،ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع .

 

ويدور مسلسل The Mandalorian حول انتهاء كل من المحاربين Jango ,Boba Fett,ومن تم يظهر محارب أخر في عالم حرب النجوم ،وتم تعيين Mandalorian بعد سقرط الإمبراطورية ،الذي يتبع أثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدا عن سلطة الجمهورية الجديدة.

 

المسلسل من بطولة بيدور باسكال ، بريندان واين ، كايل بيسك، الكسندرا مانيا ، برنارد بولين، لويس ريتشارد جوميز، تيت فليتشر ،طوني تابوادا ،و جيمي لي كيرتس التي انضمت مؤخرا.

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