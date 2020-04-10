لقطات نادرة لـ يوسف داوود والجمهور :" متخيلين كان حلو إزاي" (صور)



وأكدت دينا أن والدها لم يبتعد عن الهندسة وأنه في إحدي المرات كانت هناك مشكلة في الكهرباء بفيلا الزعيم عادل إمام في العجمي وقت عرض إحدي المسرحيات التي تجمعهما هناك وقام هو بحلها وكان دائما يحب أن يجلس مع والدها للعب الطاولة وكان حظ والدها جيد ودوما يكسب الزعيم عادل إمام.



وهو كان أخر أعمال الفنان الراحل يوسف داود، والتي كان من بطولة محمود ياسين، وبشرى، وأحمد فهمى، ولبنى عبد العزيز، وحسن مصطفى، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس.





وفي إحدي اللقاءات علي شاشة dmc كشفت دينا ابنه الفنان الراحل إن والدها يوسف داوود يعتبر "دودة قراية" علي حد وصفها مؤكده أنه قام بدراسة الدين الإسلامي كدراسة حرة وشغفه بالتمثيل دفعه لتقديم خطبة الجمعة لزملائه في الجيش، إلا أن قائده بالجيش اكتشف الامر وعاقبه علي ذلك.