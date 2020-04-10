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لقطات نادرة لـ يوسف داوود والجمهور :" متخيلين كان حلو إزاي" (صور)
الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:01 م
مصطفى فكيه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور النادرة لـ الفنان الراحل يوسف داود في فترة شبابة، وعلق بعض الأشخاص على مظهره وجمال ملامحه، وجائت أبرز التعليقات " دا مش الفيس بريسلي ولا فنان اوروبي دي صور نادرة جدا للفنان يوسف داوود الله".
وعلق أخر:" متخيلين بقي كان حلو ازاي ورغم كده كان بيتحمل سخريه من شكله لما كبير ومن صوته ومن شعره وهو اصلا جان كده وهو صغير الزمن دا صعب اوي".
وفي إحدي اللقاءات علي شاشة dmc كشفت دينا ابنه الفنان الراحل إن والدها يوسف داوود يعتبر "دودة قراية" علي حد وصفها مؤكده أنه قام بدراسة الدين الإسلامي كدراسة حرة وشغفه بالتمثيل دفعه لتقديم خطبة الجمعة لزملائه في الجيش، إلا أن قائده بالجيش اكتشف الامر وعاقبه علي ذلك.
وأكدت دينا أن والدها لم يبتعد عن الهندسة وأنه في إحدي المرات كانت هناك مشكلة في الكهرباء بفيلا الزعيم عادل إمام في العجمي وقت عرض إحدي المسرحيات التي تجمعهما هناك وقام هو بحلها وكان دائما يحب أن يجلس مع والدها للعب الطاولة وكان حظ والدها جيد ودوما يكسب الزعيم عادل إمام.
وهو كان أخر أعمال الفنان الراحل يوسف داود، والتي كان من بطولة محمود ياسين، وبشرى، وأحمد فهمى، ولبنى عبد العزيز، وحسن مصطفى، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس.
وعلق أخر:" متخيلين بقي كان حلو ازاي ورغم كده كان بيتحمل سخريه من شكله لما كبير ومن صوته ومن شعره وهو اصلا جان كده وهو صغير الزمن دا صعب اوي".
وفي إحدي اللقاءات علي شاشة dmc كشفت دينا ابنه الفنان الراحل إن والدها يوسف داوود يعتبر "دودة قراية" علي حد وصفها مؤكده أنه قام بدراسة الدين الإسلامي كدراسة حرة وشغفه بالتمثيل دفعه لتقديم خطبة الجمعة لزملائه في الجيش، إلا أن قائده بالجيش اكتشف الامر وعاقبه علي ذلك.
وأكدت دينا أن والدها لم يبتعد عن الهندسة وأنه في إحدي المرات كانت هناك مشكلة في الكهرباء بفيلا الزعيم عادل إمام في العجمي وقت عرض إحدي المسرحيات التي تجمعهما هناك وقام هو بحلها وكان دائما يحب أن يجلس مع والدها للعب الطاولة وكان حظ والدها جيد ودوما يكسب الزعيم عادل إمام.
وهو كان أخر أعمال الفنان الراحل يوسف داود، والتي كان من بطولة محمود ياسين، وبشرى، وأحمد فهمى، ولبنى عبد العزيز، وحسن مصطفى، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس.
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