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لم تفرق بين أبناء الوطن.. تعرف على قصة تفجيرات أحد السعف

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة

احتفلت إبارشية طنطا وتوابعها أمس الخميس، بالذكرى الثالثة على تفجيرات كنيستي الشهيد مارجرجس بطنطا وكنيسة مار مرقس بالإسكندرية، والذي يوافق 9 إبريل عام 2017.

 

وتعود أحداث الوقعة عندما توافد المسيحيون علي الكنائس للاحتفال بمناسبة "أحد الشعانين"، وهو الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة، فاستهدفت كنيسة مارجرجس بطنطا في العاشرة صباحا، حيث تم وضع عبوة ناسفة داخل الهيكل المقدس، كما قام انتحاري بتفجير نفسه أمام بوابة الكنيسة، مما أسفر عن استشهاد 30 مواطنا وإصابة 72 آخرين.

 

بينما أسفر تفجير كنسية مارمرقس الانتحاري والذي وقع قرابة الثانية عشر ظهرا عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة 48 آخرين، وقد أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن الحادث، لتخلد أسماء الشهداء في ذاكرة الوطن.

 

فكان موقف الدولة تجاه حادث تفجيرات كنيستي مارجرجس بطنطا وكنيسة مارمرقس بالإسكندرية يشمل عدة نقاط أهمها:

 

لم تنجح الجماعات الإرهابية في تفرقة بين نسيج الوطن الواحد

 

أعلنت الدولة في ذلك الوقت عدة إجراءات لمواجهة الإرهاب، فوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ووضع جميع الإمكانيات الطبية المتاحة في خدمتهم، فضلًا عن تقديم الإعانات والمساعدات الاجتماعية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

 

وشدد "السيسي" على ضرورة الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا على ضرورة السيطرة على الحدود والمنافذ، وذلك لتقليل من مخاطر الإرهاب المتزايد.

 

وأعلن السيسي عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد إصدار القانون اللازم لتنظيم أعماله وتمكينه من الاضطلاع بمهامه بفعّالية، كما أعلن عن حالة الطوارئ القصوى لمدة 3 أشهر.

 

وأصدر وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من داخل مبنى الديوان العام لمحافظة الغربية قرارا بإقالة مدير أمن المحافظة اللواء حسام الدين خليفة.

 

أما عن موقف الكنيسة القبطية من حادث التفجيرات كنيستي مارجرجس بطنطا وكنيسة مارمرقس بالإسكندرية، فقد استكمل البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية قداس أحد الشعانين في ذلك الوقت بدون الصدرة التي كان يرتديها، والتي تعبر عن الفرح، كما شارك البابا في قداس الجنازة لضحايا حادث تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا.

 

وأوضح "البابا" بأن احتفال الكنيسة بعيدها الرسمي تقتصر على صلاة طقسية خالية من مظاهر الفرح، ودون تلقي التهنئة من الحضور عقب انتهاء كلمته كما هو معتاد في قداسات الأعياد.

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