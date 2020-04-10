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كلام نهائي.. الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع ثنائي الأهلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
اتخذ الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك قراراه الرسمي بشأن التعاقد مع ثنائي الأهلي في الصيف المقبل.

وابلغ كارتيرون ادارة الزمالك رفضه الكامل التعاقد مع ثنائي الأهلي حسام عاشور وأحمد فتحى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب كارتيرون من الزمالك التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق دجلة بجانب التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

ومنح كارتيرون الأولوية للتعاقد مع لاعب دجلة وبيراميدز بدلا من ثنائي الأهلي في الصيف المقبل.

ويرفض كارتيرون ضم ثنائى الأهلى لأسباب فنية، بالإضافة إلى تراجع المعدل البدنى للاعبين بسبب عامل السن، رغم إمكانية الحصول على خدماتهم في صفقة انتقال حر.

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