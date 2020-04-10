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"الشورى": مبادرة وقف إطلاق النار باليمن "إنسانية شجاعة"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أشاد رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ، بإعلان دول التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين، معتبرا هذه المبادرة الشجاعة تعبر عن موقف إنساني نبيل وتؤكد حرص المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن وتعكس الحرص على حياة الإنسان اليمني في ظل الظروف الدولية الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم أجمع".

 وأكد أن اللفتات الإنسانية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع منذ تفاقم جائحة كورونا جاءت شاملة داخل المملكة وخارجها ومؤكدة على عمق إنساني رفيع وحرص والتزام بمصالح اليمن العليا وصحة وسلامة الشعب اليمني الشقيق ، منوهاً بهذا الصدد بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة لليمن لمساعدته على تجاوز الظروف التي يمر بها، وتلبية الاحتياجات المعيشية للشعب اليمني وتخفيف معاناته.

وأشار إلى مساهمة المملكة هذا العام بـ500 مليون دولار أميركي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بالإضافة إلى 25 مليون دولار أميركي لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأشار آل الشيخ إلى إن مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن جاءت لدعم جهود الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع في اليمن ، ولدعم كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن ، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.


 وشدد رئيس مجلس الشورى على أهمية أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق بعيداً عن تأثير النظام الإرهابي الإيراني والانسياق وراء اهدافه الساعية لتمزيق اليمن وشعبه الأبي .

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