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مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي حول كورونا 23 أبريل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
يعقد قادة الاتحاد الأوروبي مؤتمرًا عبر خدمة الفيديو يوم 23 أبريل الجاري لمناقشة الاستجابة الاقتصادية لفيروس كورونا، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل اليوم الجمعة، بعد يوم من اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم بقيمة نصف تريليون يورو لاقتصاداتهم الموبوءة بفيروس كورونا.

وقال "ميشيل" في بيان صادر عبر "تويتر": "حان الوقت لتمهيد الطريق لانتعاش اقتصادي قوي. يجب على هذه الخطة أن تعيد إطلاق اقتصاداتنا بينما تعزز التقارب الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. يجب أن تلعب ميزانية الاتحاد الأوروبي دورًا مهمًا هنا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ووصف الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس بأنه "تقدم كبير".

كما قال البيان، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيتعين عليهم استكشاف "إنشاء صندوق انتعاش مؤقت لضمان انتعاش اقتصادي أوروبي قوي في جميع الدول الأعضاء."

وأضاف "ميشيل"، أنه يعمل مع المفوضية الأوروبية، والسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على "خارطة الطريق وخطة العمل لضمان رفاهية جميع الأوروبيين وإعادة الاتحاد الأوروبي إلى نمو قوي ومستدام وشامل على أساس استراتيجية خضراء ورقمية".

وسترفع الحزمة التي اتفق عليها وزراء المالية إجمالي استجابة الاتحاد الأوروبي المالية للوباء إلى 3.2 تريليون يورو (3.5 تريليون دولار)، وهو الأكبر في العالم، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء على المستوى الوطني.

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