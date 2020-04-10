خلف الأمن المركزي.. إزالة أعمدة دور سادس لعقار مخالف بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، رصد لمخالفة إنشاء أعمدة دور سادس علوي لعقار مخالف خلف الأمن المركزي، دون تصريح.

وانتقلت قوة من رئاسة حي غرب المنصورة للتعامل مع مخالفة بناء الأعمده في المهد، وفقا لتغليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لرئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس الحي، بشأن التصدي لكافة مظاهر التعديات ومافيا البناء المخالف.





وعلى الفور نفذت رئاسة حي غرب المنصورة اليوم الجمعة حملة على كافة المباني، بنطاق الحي لبيان المخالف منها.





قاد الحملة، نائبا رئيس حي غرب المنصورة، الدكتور مصطفى عنان، ووائل السعدني، والفريق المعاون من الإدارة الهندسية.





وأسفرت الحملة عن إزالة أعمدة دور سادس علوى لعقار مخالف لقيود الارتفاع خلف منطقة الأمن المركزي، وذلك تنفيذا لقانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.





وعلى صعيد آخر، تمكنت رئاسة حي غرب المنصورة، أمس الخميس، من ضبط حاوية، وضعها صاحب شركة للفلاتر المائية أسفل العقار، مقر الشركة ليستخدمها مخزن لبضائع شركته. وثبتها في الأرض بقواعد خرسانية، لتحتل نصف الشارع تقريبا وتقضي على الرصيف تمامًا بشكل مثير للاستياء.





ولفت انتباه نائب رئيس حي غرب أثناء مروره بحملة لرصد أي مخالفات أو تعديات بنطاق الحي، وتم اتخاذ اللازم نحو المخالفة ورفعها على الفور بعد استدعاء كافة المعدات اللازمة وضبط الحاوية سبب الإشغال والتعدي على الطريق العام وتحرير المحضر اللازم تجاة المخالفة المثبته من قِبل قسم الإشغالات بالحي بالإضافة إلى مخالفة اتلاف الشارع نتيجة تثبيت القواعد الخرسانية.





قاد الحملة الدكتور مصطفي عنان وفريق من الإدارة الهندسية بالحي، وأكرم السقا مدير عام الورشة الفنية بالحي وحمدينو البسيوني رئيس قسم المخالفات بالحي وفخري عبدالحميد مدير عام الإشغالات بالحي.





وقال الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحي تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات، محمد أمين الدمرداش رئيس الحي، بشأن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، الأمر الذي يعوق سير المواطنين.



