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الساحر يستعد للعودة إلى ريال مدريد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:01 م
ريال مدريد
ريال مدريد
قال ليونيد سلوتسكي المدير الفني لفريق فيتسي الهولندي سابقًا، أن مارتن أويغارد المُعار من ريال مدريد إلى سوسييداد يستعد للعب في صفوف المرنيجي الموسم المقبل.



وقال مدرب روبن كازان، سلوتسكي "أنا متيقن من أن مارتين يستعد للعب اليوم لريال مدريد".



ودرب سلوتسكي، أوديغارد موسم 2018-2019 في فيتسى.



وقال عن اللاعب الذي انتقل للريال في 2015 والمعار حالياً إلى ريال سوسييداد "إنه قادر على المنافسة على مركز في أي فريق في العالم. لو منحه ريال مدريد الفرصة، فسيلعب مارتين".



واكد أن أوديجارد (21 عاماً) لديه مستوى يسمح له باللعب لريال مدريد، مشيراً إلى أنه لاعب "عالمي" يمكنه اللعب في أي مركز بخط الهجوم.



وقال إنه "قوي على المستوى النفسي. لديه ثقة كبيرة في نفسه. يمكنه اللعب باستقرار ذهني لفترة طويلة".



وأشار إلى أنه يتمتع بعقلية احترافيه وأنه "يخصص عدة ساعات يومياً" للعمل في صالة الألعاب البدنية ويتغذى بشكل "صحي".

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