Advertisements

روسيا نحاول إقناع المكسيك بالإنضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:01 م
بوتين وولي عهد السعودية
بوتين وولي عهد السعودية
رويترز

قال الكرملين يوم الجمعة إن ”العمل“ يجري من أجل إقناع المكسيك بالانضمام لجهود كبح إنتاج النفط وذلك بعد يوم من محادثات مضنية بين المنتجين أفرزت اتفاق تخفيضات مشروطا بمشاركة المكسيك.

أعلنت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يسمى بتحالف أوبك+، خططا يوم الخميس لخفض إنتاج النفط أكثر من الخُمس، لكن قالوا إن اتفاقا نهائيا يعتمد على توقيع المكسيك بعد أن استكثرت التخفيضات المطلوبة منها.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ترحب بالاتفاق وأبدى أمله في أن تنضم المكسيك.

وأضاف أنه يأمل أيضا أن يكون لاتفاق أوبك+ أثر إيجابي على الأسواق العالمية.

وتابع بيسكوف أن لدى الولايات المتحدة قيودا قانونية فيما يتعلق بالانضمام إلى أي تكتل منتجين، لكن ”لا مناص“ من تخفيضات مشتركة لإنتاج النفط.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أوبك+

أخبار تهمك

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 15 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 8 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

منذ 38 دقيقة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير النفط السعودي: سقف إنتاج المملكة من النفط سيصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا

روسيا وإيران يبحثان التعاون فى إطار مجموعة أوبك+

الكرملين: مستعدون للتعاون من أجل استقرار أسواق النفط

روسيا تلتزم الصمت قبيل اجتماع أوبك.. والكرملين: "فلننتظر للغد"

روسيا: على الولايات المتحدة المشاركة في تحركات خفض الإنتاج

منتجو النفط يبحثون أكبر تخفيض للإنتاج.. وتوقعات باستمرارها 3 أشهر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

04:25 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر