روسيا نحاول إقناع المكسيك بالإنضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج

قال الكرملين يوم الجمعة إن ”العمل“ يجري من أجل إقناع المكسيك بالانضمام لجهود كبح إنتاج النفط وذلك بعد يوم من محادثات مضنية بين المنتجين أفرزت اتفاق تخفيضات مشروطا بمشاركة المكسيك.

أعلنت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يسمى بتحالف أوبك+، خططا يوم الخميس لخفض إنتاج النفط أكثر من الخُمس، لكن قالوا إن اتفاقا نهائيا يعتمد على توقيع المكسيك بعد أن استكثرت التخفيضات المطلوبة منها.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ترحب بالاتفاق وأبدى أمله في أن تنضم المكسيك.

وأضاف أنه يأمل أيضا أن يكون لاتفاق أوبك+ أثر إيجابي على الأسواق العالمية.

وتابع بيسكوف أن لدى الولايات المتحدة قيودا قانونية فيما يتعلق بالانضمام إلى أي تكتل منتجين، لكن ”لا مناص“ من تخفيضات مشتركة لإنتاج النفط.