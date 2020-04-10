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عمدة موسكو يحذر من أزمة تصاعد إصابات كورونا على الصعيد الوطني

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حذر عمدة موسكو،سيرجي سوبيانين، من أن تفشي فيروس كورونا كان فقط في "سفوح" تطورها في العاصمة الروسية، وأن الاختبار الجاد والحقيقي "ينتظرنا" وسط ارتفاع الإصابات الجديدة على الصعيد الوطني بنسبة قياسية يومية، اليوم الجمعة.

وقال عمدة موسكو،، في مقابلة مع وكالة أنباء (RIA) الروسية، نشرت، اليوم الجمعة: "يمكنني أن أخبركم بالتأكيد أنه لم تكن هناك ذروة بعد على الإطلاق، فنحن على سفوح القمة، حتى في المنتصف"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أقول إن الاختبار الجاد أمامنا ونحن بحاجة إلى الاستعداد لذلك".

أبلغت روسيا عن 1786 حالة جديدة، مما رفع حصتها إلى 11917، حتى مع اقتراب موسكو والعديد من المناطق الأخرى من نهاية أسبوعها الثاني في حالة إغلاق تهدف إلى وقف العدوى. وتقول السلطات، إن 94 شخصا لقوا حتفهم.

وقال أحد المسؤولين في العاصمة الصاخبة التي يزيد عدد سكانها عن 12.5 مليون والتي أصبحت مركز تفشي المرض في روسيا، إن الحالات الجديدة لم تقفز فقط من 1124 إلى ما يقرب من 8000، ولكن تضاعف عدد المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى في الأيام الأخيرة.

وقال نائب عمدة المدينة أناستاسيا راكوفا في موسكو، إن تدفق المرضى يدفع بالفعل المستشفيات وسيارات الإسعاف نحو الحد الأقصى.

سجلت روسيا عددًا أقل بكثير من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد مقارنةً بالعديد من دول أوروبا الغربية في المراحل الأولى من تفشي المرض، لكن عدد حالاتها الرسمية بدأ يرتفع بشكل حاد هذا الشهر.

كان المسؤولون الروس حتى أواخر الشهر الماضي يقولون، إن الوضع تحت السيطرة وأنه لم يكن هناك وباء.

لكن نبرتهم تغيرت بعد أن شكك سوبيانين، الذي لعب دورًا بارزًا في الأزمة، في صدق الأرقام الرسمية وقال، إن الوضع الحقيقي أسوأ بكثير مما يبدو.

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