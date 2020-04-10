صحة الشرقية تدرس تخصيص المركز الطبي بالعاشر للأمراض التنفسية

زار الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز صحة الأسرة الجديد بالحي العاشر غرب بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه نائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومديرة الإدارة الصحية بالعاشر، لدراسة مقترح جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بتخصيص المركز الجديد لاستقبال حالات الأمراض التنفسية.

جاء ذلك في حضور رئيس لجنة الصحة بجمعية المستثمرين، وتم تفقد جميع غرف المركز والمكون من ثلاث طوابق، ومناقشة التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لذلك، والإمكانات المتاحة، والاحتياجات اللازمة من القوي البشرية، ودراسة الأماكن المخصصة لكل قسم طبي، وأماكن تواجد الفريق الطبي، وغرف الكشف ومناقشة خط سير المريض، وأماكن الصيدليات.

كما كلف وكيل الوزارة مديرة إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية، بزيارة المركز غدا لمعاينة المعمل في حضور الشركة الهندسية لإجراء بعض التعديلات وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

ومن ناحية أخرى، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تفتيشية ورقابية مكبرة علي مخازن للأدوية وعدد من الصيدليات العامة بمراكز ومدن الحسينية وفاقوس، للتحقق من التزامهم بالقوانين المنظمة للعمل، والتأكد من عدم وجود مخالفات بهم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٢ مخزن للمستلزمات الطبية يعملان بدون ترخيص، وتم تحريز مخالفات دوائية بواقع ٣٦٩٢١ (قرص عبوة وحدة زجاجة)، تمثلت المضبوطات المخالفة فى أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة "ترامادول"، وأخرى مدرجة بالجدول الثالث، والجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، ومستلزمات طبية ومستحضرات مجهولة المصدر، أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، أدوية خاصة بالتأمين الصحى ووزارة الصحة محظور بيعها، أدوية منتهية الصلاحية، أدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وعينات طبية مجانية ممنوع بيعها، أدوية ومستلزمات طبية صدرت منشورات بمنع تداولها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة، كما تم مصادرة كافة المضبوطات بالمخازن، وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما تم الغلق الإداري لهما، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.