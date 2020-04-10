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كيف تأثرت أسعار النفط بعد إنهاء الخلاف الروسي السعودي؟

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:06 م
أسعار الطاقة
أسعار الطاقة
محمد عصام

بدا تأثير اتفاق خفض الإنتاج الجديد بين أعضاء  منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك والدول المصدرة للخام من خارج المنظمة غير مؤثر حتى الآن على أسواق النفط الخام، بسب أزمة فيروس كورونا التى أثرت بشكل أكبر على تراجع الأسعار من تخمة المعروض. 

 

وأعلنت منظمة أوبك انها سستعاون مع الاعضاء من خارجها لخفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يومياعلى أمل أن تدفع تلك التخفيضات لزيادة سعر برميل النفط بعدما وصلت إلى مستويات متدنية غير مسبوقة بلغت 20 دولار للبرميل بسب الخلاف الروسي السعودي حول اليات ضبط السوق، وهو السعر الذي مثل تهديد لاقتصاديات الدول التى تعتمد على النفط كإيرادات اساسية لها، ودفعها لتخفيض إنفاقها في موزنتها العامة.

 

ولكن هذا الاتفاق الجديد الذي لم يوقع بعد حتى الآن شبه بعد الخبراء في مجال النفط والطاقة، بإنه علاج لأسواق النفط متوفاة ، أي يعني أن هذا الاتفاق يبدو أنه كعلاج  لأزمة التى تشهدا أسواق النفط لأنه سيعمل على تقليل من تخمة المعروض في السوق، بينما هو في الأصل سيكون علاج لسوق (متوفي) بسب أزمة فيروس كورونا التى أضعفت  الطلب على الإنتاج؟

 

وبالفعل منذ الأعلان عن  الاتفاق وحتي الآن لم تشهد أسعار النفط ارتفاعات قوية، حيث صعد حام برنت 0.16% ليصل إلى مستويات 31 دولار للبرميل، بينما لم يكن هناك استجابه لنفط" خام تكساس" الذي هوي 7% ليصل إلى 23 دولار للبرميل


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