الكشف عن مصير بطلوة دوري أبطال إفريقيا





كشف عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مصير بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وموعد استئنافهم.





وأكد باه، أنه ليس هناك أي قرارات جديدة بشأن استئناف البطولات، ولم تحدد بعد المواعيد النهائي لاستمرار البطولة التي كان من المقرر لها في مايو المقبل.





وقال سكرتير الكاف في تصريحات تليفزيونية " لم نتخذ أي قرار بعد بشأن مواعيد المسابقات الأفريقية، نتابع حاليا الموقف غير المستقر في القارة بسبب انتشار فيروس كورونا لكن من المتوقع إصدار قرارات نهائية خلال أيام قليلة".





وأضاف " قد نوافق على تأجيل المباريات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية إلى وقت لاحق، وربما نفكر في إرجاء البطولة إلى بضعة أشهر أخرى على أمل تجاوز هذه الأزمة خلال فترة الصيف".





وتابع "أما في حال لم نتوصل لقرار نهائي، فالحل سيكون بإعادة جدولة المباريات المتبقية لحين حل الأزمة".