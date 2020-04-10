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برشلونة يضحي بالدينامو لضم هدف ليفربول
الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:19 م
استقر نادي برشلونة الإسباني على التعاقد مع صفقة دفاعية من العيار الثقيل لتعزيز الخط الخلفي للفريق في الصيف المقبل.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن برشلونة يرغب في التعاقد مع البرازيلي دييجو كارلوس مدافع فريق إشبيلية بدلا من صامويل أومتيتي.
وأكدت الصحيفة الكتالونية أن نادي برشلونة سيستغل رغبة إشبيلية في التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش لحسم صفقة دييجو كارلوس وذلك في الانتقالات القادمة.
وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن ليفربول هو المنافس القوي لبرشلونة على ضم مدافع إشبيلية الذي يملك شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو.
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