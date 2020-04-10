برشلونة يضحي بالدينامو لضم هدف ليفربول

استقر نادي برشلونة الإسباني على التعاقد مع صفقة دفاعية من العيار الثقيل لتعزيز الخط الخلفي للفريق في الصيف المقبل.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن برشلونة يرغب في التعاقد مع البرازيلي دييجو كارلوس مدافع فريق إشبيلية بدلا من صامويل أومتيتي.





وأكدت الصحيفة الكتالونية أن نادي برشلونة سيستغل رغبة إشبيلية في التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش لحسم صفقة دييجو كارلوس وذلك في الانتقالات القادمة.



