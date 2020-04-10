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زوجة علي ربيع ناعية وفاة والده: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:02 م
علي ربيع
علي ربيع
أماني سلام
نعت ندى محمود، والد زوجها الفنان علي ربيع، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، حيث نشرت حداد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وكتبت "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره".

وأضافت "انتقل الى رحمة الله تعالى والد زوحي الحاج ربيع".

وكان أعلن علي ربيع، عن وفاة والده من خلال حسابه الشخصي قائلا" مات أبويا مات الراجل الطيب، الفاتحة على روحه البقاء لله يا ابويا".

وفي سياق منفصل كانت كشفت ندى محمود، عن عودتها لزوجها علي ربيع، بعد انفصال استمر لأكثر من عام وحل كل الخلافات بينهما من أجل ابنتهما.

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