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وزير الطاقة السعودي يدعو إلى اتخاذ إجراءات "غير عادية" لاستقرار الطاقة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:25 م
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
الفجر السعودي
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، يدعو الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات غير عادية لإعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة

ويذكر أن قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه يتوقع انضمام دول مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل لجهود "أوبك +"، لإرساء الاستقرار في سوق النفط.

أعرب الوزير عن أمله في أن ترى المكسيك منافع اتفاق الخفض الذي توصلت إليه "مجموعة أوبك +"، معلنا أن الاتفاق يتوقف على انضمام المكسيك.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أعلنت الجمعة، أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك، تفاهمت على خفض في الإنتاج العالمي في مايو ويونيو، قدره 10 ملايين برميل يوميا.

وقالت المنظمة في بيان، إن الاتفاق الذي ينص أيضا على أن يتراجع الخفض إلى 8 ملايين برميل يوميا من يوليو إلى ديسمبر المقبلين، سيتطلب موافقة المكسيك ليدخل حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق أيضا على خفض قدره 6 ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.

وصدر البيان في أعقاب اجتماع طويل بالدائرة المغلقة، بهدف إيجاد حل للانخفاض الكبير في أسعار النفط بسبب تراجع الطلب.

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وزير الطاقة السعودي نافع مجموعة العشرين الطاقة استقرار أوبك+

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