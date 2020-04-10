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آبل تخطط لإتاحة تجربة تطبيقات آيفون قبل تنزيلها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:35 م
اب ستور
اب ستور
تعمل شركة آبل على ميزة جديدة ومنتظرة، حيث تسعى الشركة لتجربة تطبيقات آيفون قبل تنزيلها، حتى يتمكن المستخدم من تجربة بعض أجزاء التطبيق عبر متجر التطبيقات وذلك بدون الحاجة لتنزيله، بل يكفي أن يقوم بمسح رمز استجابة سريعة QR.

وتحمل الميزة اسم Clips وستكون متاحة في الإصدار القادم iOS 14 حيث يمكن للمطورين توفير محتوى تفاعلي من تطبيقاتهم للمستخدمين بدون الحاجة لتنزيلها وتنصيبها بالكامل.

وعندما تقوم بمسح رمز QR فإنه سيظهر لك على شكل بطاقة تتيح لك استخدام بعض أقسام التطبيق أو على الأقل تجربته والتعرف على واجهته الرئيسية وليس كامل خصائصه، وذلك بدون تنزيله بالكامل.

ومثال على ذلك، لو هناك فيديو من يوتيوب تريد مشاهدته لكنه ليس على هاتفك تطبيق يوتيوب الرسمي ولاتريد فتحه عبر متصفح سفاري، كل ما عليك القيام به هو مسح رمز QR خاص به ويتم عرض الفيديو ضمن مشغل يوتيوب وكأنك تملك التطبيق وذلك على بطاقة عائمة.

ويتوقع أن تدمج آبل ميزتها الجديدة مع أقسام أخرى في نظام التشغيل مثل المساعد سيري أو حتى البحث Spotlight وذلك عبر واجهة برمجية خاصة.

ويذكر أن جوجل وفرت هذه الميزة منذ عامين على الأقل تحت اسم Slices والتي تتيح تصفح تطبيقات من نتائج البحث ومساعد جوجل الصوتي بدون الحاجة لتنزيلها بالكامل.

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