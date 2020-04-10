راكيتيتش سلاح برشلونة لهزيمة ليفربول في الصفقة الكبرى

يحاول نادي برشلونة الإسباني التدخل في صفقة البرازيلي " دييجو كارلوس " قلب دفاع نادي أشبيلية الإسباني، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المعروف أن كارلوس مراقباً منذ فترة بعيدة من نادي ليفربول الإنجليزي، والذي يأمل في تدعيم خط دفاعه بصفقة جديدة، بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك.





ووفقاً لشبكة " دون بالون " الإسبانية اليوم، فإن نادي برشلونة سيستغل رغبة النادي الأندلسي في ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش لصفوفه، للدخول في صفقة تبادلية لضم كارلوس.





ويطمح النادي الكتالوني في تدعيم خط دفاعه، الذي يعاني من تقدم جيرارد بيكيه في السن، وإصابات الفرنسي صامويل أومتيتي.





وبات راكيتيتش قريباً من الرحيل عن برشلونة في الصيف، ويسعى أشبيلية لإستعادته مرة أخرى.





وبرز صاحب الـ26 عاماً مع أشبيلية هذا الموسم، منذ أن إنضم إليه من نانت الفرنسي الصيف الماضي.





وتشير عدة تقارير، أن أشبيلية لن يتنازل عن اللاعب بأقل من 75 مليون يورو، وتريد إدراة برشلونة تخفيض المبلغ بإدراج راكيتيتش ضمن الصفقة.



