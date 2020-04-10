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كل ما تريد معرفته عن عقار avigan الياباني المستخدم لعلاج "كورونا"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:43 م
avigan
avigan
avigan.. مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في غالبية دول العالم، يبحث الجميع عن عقار أو دواء يكون بصيص أمل لإنهاء هذه الجائحة الكبيرة، التي يعاني منها العالم.

البحث عن avigan

وتصدر دواء avigan "ترند" محرك البحث جوجل، بعد بحث الكثيرون عن هذا العقار الياباني، الذي يعتقد الجميع أنه سيكون المخلص من هذا الفيروس التاجي الخطير.

وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن avigan الدواء الياباني الذي يأمل العالم في أن يكون مخلص من هذه الأزمة الكبيرة، في السطور التالية: 

- يستخدم دواء avigan الياباني كمضاد للفيروسات ولاسيمًا ضد الإنفلونزا.

- حصل avigan على تصريح لتناوله في عام 2014.

- avigan صالح الاستخدام ضد الأمراض المعدية، بحسب الصحة اليابانية.

- يمنع avigan انتشار الفيروسات لاحتوائه على مادة Favipiravir  .

- يأمل الكثيرون في أن يكون avigan علاج لفيروس كورونا التاجي.

- avigan أثبت فعالية كبيرة لمواجهة أعراض كورونا، حسبما قالت اليابان.

- يعتبر الصينيون avigan علاج فعال لكورونا.

- نجحت التجارب السريرية على دواء avigan من قبل الصينيون.

- ساهم avigan في شفاء حالات كثيرة في "شنتشن" الصينية بعد اختباره على 200 مريض.

- اليابان ستوفر avigan لـ20 دولة مجانًا.

- قامت أمريكا بإجراء تجارب ناجحة على avigan.

- وصل avigan مصر وتقوم الدراسات عليه الآن، لمعرفة مدى تأثيره على مصابي كورونا.

نجاح  avigan الياباني

ويترقب العالم معرفة مدى قدرة avigan على علاج حالات كورونا الذي سبب حالة كبيرة من الرعب على مستوى العالم، لانتقاله السريع، والإصابات الكبيرة، إلى جانب ارتفاع حالات الوفيات.

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لمواجهة كورونا علاج الكورونا عقار افيجان الياباني انتشار الفيروس الفيروس كورونا افيجان Avigan

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