تعرف على خريطة MBC لعرض مسلسلات رمضان 2020

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يحل علينا خلال أيام قليلة، شهر الخير والبركة "رمضان" ، وينتظر كل فرد نجمه المفضل لمشاهدة العمل الذي يشارك به، إذا كان مسلسل أو برنامج، توقف تصوير الكثير من المسلسلات بسبب أزمة "الكورونا " التي نمر بها.





ويرصد " الفجر الفني " قائمة ميلسلات رمضان 2020 على قناة MBC .





- مسلسل " فالنتينو " للزعيم عادل إمام على رأس قائمة قنوات "MBC"



- مسلسل " البرنس " للفنان محمد رمضان



-مسلسل " الاختيار " للفنان أمير كرارة



- مسلسل " لعبة النسيان " للفنانة دينا الشربيني



- مسلسل " فرصة تانية " للفنانة ياسمين صبري



- مسلسل " سكر زيادة " لنجمتين نادية الجندي - نبيلة عبيد



- مسلسل "اتنين في الصندوق" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة .



- تنافس الشبكة أيضا بمسلسل " دهب عيرة " للنجمة يسرا