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تعرف على خريطة MBC لعرض مسلسلات رمضان 2020
الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:46 م
نادين نجدي
يحل علينا خلال أيام قليلة، شهر الخير والبركة "رمضان" ، وينتظر كل فرد نجمه المفضل لمشاهدة العمل الذي يشارك به، إذا كان مسلسل أو برنامج، توقف تصوير الكثير من المسلسلات بسبب أزمة "الكورونا " التي نمر بها.
ويرصد "الفجر الفني " قائمة ميلسلات رمضان 2020 على قناة MBC .
- مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام على رأس قائمة قنوات "MBC"
- مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان
-مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة
- مسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني
- مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري
- مسلسل "سكر زيادة" لنجمتين نادية الجندي - نبيلة عبيد
- مسلسل "اتنين في الصندوق" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة .
- تنافس الشبكة أيضا بمسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا
ويرصد "الفجر الفني " قائمة ميلسلات رمضان 2020 على قناة MBC .
- مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام على رأس قائمة قنوات "MBC"
- مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان
-مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة
- مسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني
- مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري
- مسلسل "سكر زيادة" لنجمتين نادية الجندي - نبيلة عبيد
- مسلسل "اتنين في الصندوق" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة .
- تنافس الشبكة أيضا بمسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا