Advertisements

تعرف على خريطة MBC لعرض مسلسلات رمضان 2020

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:46 م
فلانتينو
فلانتينو
نادين نجدي
يحل علينا خلال أيام قليلة، شهر الخير والبركة "رمضان" ، وينتظر كل فرد نجمه المفضل لمشاهدة العمل الذي يشارك به، إذا كان مسلسل أو برنامج، توقف تصوير الكثير من المسلسلات بسبب أزمة "الكورونا " التي نمر بها.


ويرصد "الفجر الفني " قائمة ميلسلات رمضان 2020 على قناة MBC .


- مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام على رأس قائمة قنوات "MBC"

- مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان

-مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة

- مسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني

- مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري

- مسلسل "سكر زيادة" لنجمتين نادية الجندي - نبيلة عبيد

- مسلسل "اتنين في الصندوق" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة .

- تنافس الشبكة أيضا بمسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا

أخبار تهمك

الصحة العالمية: نحن الآن في مرحة الذعر.. هناك مرض فتاك ينتشر

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 17 ساعة

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. زيدان يطرد 8 لاعبين على رأسهم الأشقر والمنبوذ

منذ نصف ساعة

مرتضي منصور يهدد الأهلي.. فهل تحدث الخيانة؟

منذ نصف ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 17 ساعة

كلام نهائي.. الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 21 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 10 ساعات

صفقتين من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

صفقتين من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

05:44 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

02:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر