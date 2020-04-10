صفقتين من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على ضم لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ووافق فايلر على التعاقد مع ثنائي إنبي أسامة جلال وعلي فوزي لتعزيز خطوط الفريق في الموسم المقبل بعد ظهورهما بشكل جيد مع الفريق البترولي.





ويرغب الأهلي في عقد صفقات تبادلية مع إنبي للحصول على خدمات المدافع أسامة جلال والظهير الأيمن علي فوزي في الصيف.





وينوي الأهلي عرض لاعبين على إنبي في الصفقات التبادلية أمثال الناشئ محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، بجانب أحمد الشيخ أو الأنجولي جيرالدو دا كوستا، وحسين السيد، وصالح جمعة.



