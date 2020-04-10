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شبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس غدا السبت

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:49 م
الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا على موقعها الرسمي، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 11 إبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة، كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري


يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية بنحو 3 درجات، حيث يسود طقس لطيف نهارا، وبارد ليلا.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والدلتا، والقاهرة، محذرة من نشاط حركة الرياح على جنوب سيناء، وجنوب البلاد اليوم.

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، نظرا لأنها فترة تقلبات جوية، حيث يفضل تخفيف الملابس بشكل تدريجي اعتبارا من 20 إبريل.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على موقعها الرسمي، بيانًا بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 10 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

شبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس غدا السبت
شبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس غدا السبت

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