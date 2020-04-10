Advertisements

"بلدية الأرطاوية" تطلق مبادرة لتخفيف الزحام بالأسواق التجارية في المجمعة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قامت بلدية الأرطاوية بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض، بلإطلاق مبادرة للحد من الزحام بالمحال التجارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تباشرها الجهات الحكومية؛ للوقاية من فيروس كورونا. 

‫وتتضمن المبادرة، التنسيق مع المحال التجارية؛ لتجهيز طلبات العملاء؛ لضمان حصولهم عليها بمجرد الوصول للمؤسسات التجارية، دون حاجة للدخول والتبضع، وتسليم احتياجات العميل، وهو في مركبته.

كما تشمل المبادرة، وضع أرقام المحال التجارية المتعاونة على موقع البلدية الرسمي في بادرة لاقت استحسان المواطنين وترحيبهم بالفكرة التي تخدم المجتمع وتسهم في حمايته.

وأجرت "بلدية الأرطاوية" تدابير وقائية بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، تضمنت متابعة إغلاق المحلات التجارية التي صدر توجيه رسمي بإغلاقها، فضلًا عن متابعة تطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة.

 فيما وجه مدير البلدية المهندس عبدالله بن مبارك آل ذيبان بمتابعة واتخاذ جميع التدابير الاحترازية في تعقيم ورش الحاويات بالمبيدات ورش الأحياء السكنية وتعقيمها وعدد من مقرات الجهات الحكومية بالمدينة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة تخفيف بلدية الأرطاوية المجمعة الفيروس كورونا الزحام الاحترازية الأسواق

أخبار تهمك

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 9 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 16 ساعة

صفقتين من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 16 ساعة

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 21 ساعة

كلام نهائي.. الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يضحي بالدينامو لضم هدف ليفربول

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

البلديات والتجارة: مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاع لوحات المحال التجارية

وزارة البلديات: مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاع لوحات المحال التجارية

الشؤون البلدية: استمرار أعمال الرقابة البلدية والنظافة العامة في المملكة

لمواجهة كورونا.. تعقيم وتطهير المنشأت الحكومية ودور العبادة ببني سويف (فيديو)

تخصيص رقم "واتس اب" للإبلاغ عن المحال المخالفة بالغردقة

حملة مكبرة لصحة الدقهلية لوضع ملصقات تعريف بطرق الوقاية من فيروس كورونا بشوارع المنصورة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

صفقتين من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

05:44 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

04:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر