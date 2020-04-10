"بلدية الأرطاوية" تطلق مبادرة لتخفيف الزحام بالأسواق التجارية في المجمعة

‫وتتضمن المبادرة، التنسيق مع المحال التجارية؛ لتجهيز طلبات العملاء؛ لضمان حصولهم عليها بمجرد الوصول للمؤسسات التجارية، دون حاجة للدخول والتبضع، وتسليم احتياجات العميل، وهو في مركبته.





كما تشمل المبادرة، وضع أرقام المحال التجارية المتعاونة على موقع البلدية الرسمي في بادرة لاقت استحسان المواطنين وترحيبهم بالفكرة التي تخدم المجتمع وتسهم في حمايته.





وأجرت "بلدية الأرطاوية" تدابير وقائية بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، تضمنت متابعة إغلاق المحلات التجارية التي صدر توجيه رسمي بإغلاقها، فضلًا عن متابعة تطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة.





فيما وجه مدير البلدية المهندس عبدالله بن مبارك آل ذيبان بمتابعة واتخاذ جميع التدابير الاحترازية في تعقيم ورش الحاويات بالمبيدات ورش الأحياء السكنية وتعقيمها وعدد من مقرات الجهات الحكومية بالمدينة.