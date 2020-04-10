نجم ليل: لن اتفاجئ من عودة رونالدو إلى ريال مدريد





كشف البرتغالي جوزيه فونتي نجم ليل الفرنسي بأنه لن يكون متفاجئ من عودة زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي إلى ريال مدريد الإسباني.





وقال فونتي في تصريحات لإذاعة توك سبورت البريطانية: "أعرف أنه يحب مدريد هذا مؤكد ومن الواضح أنه يحب النادي نفسه إنه أحد أكبر الأندية في العالم إن لم يكن الأكبر".





واختتم فونتي تصريحاته قائلاً: "لقد ترك العديد من الأصدقاء هناك ولقد ترك الباب مفتوحًا دائمًا لذلك لن أكون متفاجئ إذا عاد إلى ريال مدريد".





وأفادت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا بأنّ عودة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي إلى ريال مدريد الإسباني ممكنة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن رونالدو يفتقد فريقه الإسباني السابق والذي تراجع على مستوى الآداء والنتائج بعد رحيله لصفوف السيدة العجوز في صيف 2018.





وأكد الموقع الإيطالي أنه على الرغم من أن رونالدو يعتبر هداف يوفنتوس الأول في الوقت الحالي إلا أنه ليس سعيداً كما يجب في تجربته في الدوري الإيطالي.





وأوضح الموقع الإيطالي أنه من المعروف للكثيرين أن من أهم أهداف يوفنتوس هو التعاقد مع نجم يقودهم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن صفقة عودة رونالدو إلى ريال مدريد قد تكلف الملكي حوالي 100 مليون يورو وذلك نظرًا لحفاظه على إمكانياته الفنية والبدنية العالية بالإضافة إلى شهرته الكبيرة وتأثيره على وسائل التواصل الإجتماعي.



