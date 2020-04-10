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نشرة حوادث "الفجر": التحقيق في وفاة محتجز داخل قسم شرطة الموسكي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

فتحت نيابة الموسكى تحقيقا فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم شرطة الموسكى وأفاد مصدر مسئول بالنيابة العامة بأن المحتجز يدعى وليد.ف ويبلغ من العمر 27 عاما ويعمل مدير شركة شحن بضائع من الداخلة ومقيم بالقاهرة.

فتحت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الجمعة، التحقيق مع سائق وزوجته كونوا تشكيل عصابي فيما بينهما لسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن بدائرة القسم، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
كما طالبت بالتحفظ على المضبوطات، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول نشاط المتهمين الإجرامي.

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بارتكاب (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات غير مشروعة".

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

البنت حالتها النفسية سيئة، وبيجيلها كوابيس.. هذا ما وصفته والدة الطفلة " أية" التي عذبها والدها وحرق وجهها بـ" مياة نار" وضربها بـ" شفرات حادة"، عن ابنتها، وحالتها النفسية بعد تعذيب والدها لها.

وأضافت "سهام فتحي"، البالغة من العمر 42 سنة، والدة الطفلة "أية" صاحبة الـ14 سنة، بأنها كانت تقيم رفقة زوجها بمنزل عائلته بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، ولديها ولدين أكبر من "أية"، موضحة إلى أنها بعد انفصالها عن زوجها، وإقامة الولدين رفقتها، والطفلة رفقة والدها، قام بإستجار شقة سكنية بمنطقة ترسا، نطاق مركز شرطة أبو النمرس، وأقام بها ومعه طفلتها.

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التحقيق في وفاة محتجز داخل قسم شرطة الموسكى

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