هشام نصر: كأس العالم فى مصر بالموعد المحدد

اكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ان مصر جزء من العالم ككل ونحن مصرين ان تقام بطولة كاس العالم فى موعدها المحدد من قبل فى يناير 2021 كما شدد نصر على أنه لا توجد نية لإلغاء الموسم الحالى.





وقال رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد كان معدلات انشاء الصالات التى يتم تجهيزها لاستضافة كاس العالم تسير بصورة منتظمة وبصورة عالية جدا قبل تغيير الاوضاع بالاعلان عن حظر التجوال وكان الناس تعمل ليل نهار لتحقيق الانتهاء من الملاعب المطلوبة فى الموعد المطلوب وعندما اعلن الحظر اصبح هناك صعوبة فى العمل ليلا وبذلك تعطل جزء منها ولكننا مازلنا مستمرين فى متابعة سير العمل فى تلك الملاعب نظرا لاننا لم نصل الى الخط الاحمر ، ونحن على تواصل مع اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وكل الجهات المعنية المسؤلين بتنظيم بطولة كاس العالم ولا نستطيع ان نتخذ اى قرار فى الوقت الراهن بتاجيل استضافة البطولة ، فنحن مستمرين فى عملنا نحو استضافة البطولة فى موعدها حتى لو تاخرنا شهر او شهرين فى التنفيذ فهذا لن يكون مؤشر لاتخاذ قرار بالتاجيل ، فمازال امامنا فرصة كى نستطيع تعويض ماحدث من توقفات لو لم يحدث تتطور للوضع الراهن وتحسنت الاوضاع فى ظرف اسبوع او اثنين نعتقد اننا نستطيع ان نعوض التوقف لكن لو الاوضاع تدهورت سوف يكون هناك قرار اخر.









ويجب ان يعلم الجميع ان المخطط الزمنى لتسلم الملاعب للاستخدام بالنسبة لصالة برج العرب كنا سوف نستلمها فى شهر يوليو المقبل ، وصالة اكتوبر فى شهر اغسطس ، ولدينا بعدهم فرصة لاقامة بطولة ودية لاختبار تلك الصالات ، ولذلك اننى اؤكد اننا مازلنا لم نتخطى الخط الاحمر فى تدهور الاوضاع ، وان شاء الله فى خلال شهر من الان سوف يتضح نحن وصلنا الى اين.









فلقد تم بالفعل الانتهاء من كافة الاعمال فى صالة العاصمة الادارية ، وبالنسبة لصالة استاد القاهرة تقام فيها بعض التعديلات البسيطة والتى لاتحتاج الى وقت كبير ، اما صالة برج العرب ، وصالة 6 اكتوبر تم الانتهاء من مراحل انشاؤهما اكثر من 60 % وهذا يبشر بالخير ويجعلنا متمسكين بالفرصة اقامة البطولة فى موعدها لانه مازال امامنا 8 شهور على استضافة بطولة العالم من الان ونتمنى ان تسير الامور فى طريقها الصحيح ولكن اذا تفاقمت الامور لانستطيع ان نتوقع موعد اقامة البطولة الجديد فى حالة التاجيل لان كل البطولات تاجلت وهذا سوف يجعلنا نقع فى حسابات كثيرة على مستوى كل البطولات وكل الالعاب فلقد تاجلت بطولة العاب البحر المتوسط التى كانت ستقام فى الجزائر لمدة عام كامل كما ان الاولمبياد تاجلت لمدة عام ، وهناك بطولات اوربا وهناك التصفيات المؤهلة لكاس العالم فى اوربا لم تنتهى بالنسبة بغض النظر عن انتهاء التصفيات فى افريقيا واسيا ونتمنى ان تسير الامور الى الخير وتقام البطولة فى موعدها.









يذكر أن ، الاتحاد الدولي برئاسة حسن مصطفى قد فتح الباب أمام تأجيل كأس العالم في حال طلب مصر ذلك.

وحول مصير المسابقات المحلية اشار هشام نصر الى ان مسئولو الاتحاد قد طلبوا من لجنة المسابقات فى بداية انتشار هذا الوباء فى دول العالم الخرجى ضغط المنافسات للانتهاء منها سريعا ولكن لسرعة انتشار وباء كرونا ومواكبة قرارات الدولة وتمشيا معها كان لابد من الالتزام بكافة القرارات بتجميد النشاط ، ولكن فى جميع الاحوال لن نلغى نتائج الموسم وخاصة نتائج مسابقات الصعود والهبوط لانه لابد من استكمالها حتى يحصل كل فريق على حقه فى الصعود والهبوط للموسم المقبل وكل مانتمناه الخير لشعب مصر وابطاله الرياضيين