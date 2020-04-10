أسعار صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-4-2020

شهدت أسعار الدولار مقابل الريال السعودي وباقي العملات الأجنبية اليوم الجمعة استقرار، في الوقت الذي اعلنت فيه المملكة العربية السعودية التوصل لاتفاق مع روسيا لخفض إنتاج النفط لدعم الأسعار وهو ما سيؤثر إيجابيا على اقتصاد المملكة.

و تعمل المملكة العربية السعودية بنظام سعر الصرف الثابت التى يحدده البنك المركزي، وتربط المملكة العربية السعودية اقتصادها رسميا بالاقتصاد الأمريكي، حيث ثبتت سعر صرف الريال مقابل الدولار منذ عام 1986.

سعر الدولار الأمريكي الريال السعودي :

1 دولار أمريكى = 3.76 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي

سعر الريال مقابل اليورو الأوروبي:

1 يورو = 4.12 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.24 يورو

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني:

1 جنيه استرلينى = 4.69 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الكندي:

1 دولار كندى = 2.70 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.37 دولار كندي

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الاسترالي:

1 دولار أسترالى = 2.39 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.42 دولار أسترالي

سعر الريال السعودي مقابل الين الياباني

1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 28.81 ين ياباني

سعر الريال السعودي مقابل الجينه المصري:

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصري





سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الأماراتي:

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 14.70 جنيه سوداني

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 33.67 دينار جزائري

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الحريني:

1 دينار بحرينى = 9.968 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني