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الموت يفجع الفنانة عبير فاروق

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:51 م
عبير فاروق
عبير فاروق
مصطفى فكيه
رحل اليوم الجمعة والد الفنانة عبير فاروق، بعد صراع مع المرض وتم دفنه بمدافن الأسرة، حيث اقتصرت مراسم الجنازة والدفن على أسرة الفنانة والاقارب المقربين. 

من ناحية أخرى الفنانة عبير فاروق هي أحد أعضاء فرقة الفنان الكبير محمد صبحي واحدي بطلات مسرحيته الأخيرة " خيبتنا " التي كانت تعرض علي مسرح مدينة سنبل قبل انتشار فيروس كورونا، وقدمت مع الفنان محمد صبحي الكثير من المسرحيات والمسلسلات منها مسرحية " كارمن " وسكة السلامة ومسرحية لعبة الست
وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها "هربانة منها"، "كفر دلهاب"، "ولاد تسعة"، "الزيبق"، "ظل الرئيس"، "كابتن أنوش"، "راجل وست ستات"، "عيون القلب"، "أبو البنات"، "المغني"، "بنات سوبر مان"، "سرايا عابدين"، "الدجال"، "سيرة الحب"، "أنا عشقت"، "في غمضة عين"، "البحر والعطاشة"..


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