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توجيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:06 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن الرفع السريع للحظر يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويجب رفع حظر التجوال بشكل تدريجي.

وشدد "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، المذاع على فضائية "دي إم سي"، على أنه يجب على المجتمعات أن تكون على علم تام بالمرحلة الانتقالية لإنهاء الوباء العالمي.

وأضاف أنه يجب على كل الدول أن تقوم بالسيطرة على الانتشار، ويجب على الخدمات الطبية أن تكون متاحة، وتطبيق الإجراءات الوقائية في كافة المناطق الهامة للمواطنين، والتحكم في مخاطر الاستيراد.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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