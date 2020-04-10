هدافو العرب التاريخيين.. محمد صلاح يحتل المركز الرابع

يحتل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز الرابع في ترتيب هدافي العرب التاريخيين في الدوريات الأوروبية عبر التاريخ.





ويأتي محمد صلاح في المركز الرابع حيث يمتلك حتى الآن 107 أهداف في الدوريات، بواقع هدفين مع تشيلسي و6 مع فيورنتينا و29 مع روما و70 مع ليفربول.





ويتصدر المهاجم المغربي حسن أقصبي القائمة برصيد 173 هدفا، الذي صال وجال في ملاعب الكرة الفرنسية منذ خمسينيات القرن الماضي، ولعب في الدوري الفرنسي بقمصان نيم وريمس وموناكو.





فيما جاء النجم الجزائري السابق رشيد مخلوفي أحد أعمدة الكرة الفرنسية في المركز الثاني برصيد 143 هدفا سجلها في الدوري الفرنسي أيضا مع سانت إيتيان وباستيا.





ونال المغربي العربي بن مبارك المركز الثالث برصيد 113 هدفا بعدما سبق له اللعب لأتلتيكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي بين نهاية أربعينات ومنتصف خمسينات القرن الماضي، وهو يتقدم على المصري صلاح البالغ 27 عاما بفارق 7 أهداف فقط.





وكان محمد صلاح قد نجح مؤخرا في تخطي أسطورة الجزائري مصطفى دحلب نجم باريس سان جيرمان ونيس السابق، حيث يمتلك الجزائري 102 أهداف.





ويحتل الفرعون هذا الموسم قبل توقف الدوري الإنجليزي المركز الثالث على رصيد هدافي المسابقة بمشاركة سيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي برصيد 16 هدفا.



